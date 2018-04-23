Моргана Фримена обвинили в сексуальной связи с собственной внучкой

В США идет громкий судебный процесс по делу об убийстве приемной внучки звезды «Побега из Шоушенка» Моргана Фримена. Адвокат экс-бойфренда девушки заявила, что у мистера Фримена была сексуальная связь с родственницей.

«Идена Хайнс рассказывала своему возлюбленному Ламару Давенпорту и другим близким, что ее дед имел с ней неприемлемые сексуальные отношения», — сообщила правозащитница в интервью американской газете NY Daily News.