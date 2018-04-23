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Моргана Фримена обвинили в сексуальной связи с собственной внучкой

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Морган Фримен
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80-летний оскароносный актер Морган Фримен оказался в центре крупного скандала.

В США идет громкий судебный процесс по делу об убийстве приемной внучки звезды «Побега из Шоушенка» Моргана Фримена. Адвокат экс-бойфренда девушки заявила, что у мистера Фримена была сексуальная связь с родственницей.

«Идена Хайнс рассказывала своему возлюбленному Ламару Давенпорту и другим близким, что ее дед имел с ней неприемлемые сексуальные отношения», — сообщила правозащитница в интервью американской газете NY Daily News.

О том, что Фримен якобы встречался с внучкой, пресса писала еще в 2009 году. Также сообщалось, что пара планирует… пожениться. Однако и Морган, и Идена опровергли эти слухи.

На предыдущих слушаниях дела свидетели убийства заявили, что Ламар Давенпорт нанес Идене Хайнс несколько десятков ножевых ранений, крича, что изгоняет из нее демонов. Морган Фримен и его родные не комментируют информацию.

Фото: F. Sadou, AdMedia, MediaPunch/face to face, John Barrett, Armando Gallo/Arga Images, g49, imago stock&people / Global Look Press

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