Море, муж и лучшие специалисты: Саша Савельева планирует рожать первенца в Израиле

О том, что певица Саша Савельева ждет ребенка, поклонники узнали в конце прошлого года. Она долго скрывала свое интересное положение, отказываясь от комментариев и прикрывая изменившуюся фигуру бесформенной одеждой, когда появлялась на светских мероприятиях и концертах. Но со временем прятать округлившийся живот стало сложнее и супруга актера Кирилла Сафонова решила рассекретить свою беременность. Так, перед отъездом в Израиль, в Сети появились фотографии из салона красоты, в котором певица приводила себя в порядок, демонстрируя округлившуюся фигуру.

Известно, что накануне родов 35-летняя исполнительница и ее муж, 45-летний актер Кирилл Сафонов, отправились в Тель-Авив, который славится своими специалистами в области гинекологии. Проблем со временным переездом возникнуть не должно: у супругов есть недвижимость в этой стране. Там они смогут подготовиться к появлению долгожданного наследника и немного отдохнуть после рабочих будней в России, передают «7Дней».