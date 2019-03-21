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Море, муж и лучшие специалисты: Саша Савельева планирует рожать первенца в Израиле

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Певица Саша Савельева

Фото: Instagram
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35-летняя певица готовится к появлению первенца.

О том, что певица Саша Савельева ждет ребенка, поклонники узнали в конце прошлого года. Она долго скрывала свое интересное положение, отказываясь от комментариев и прикрывая изменившуюся фигуру бесформенной одеждой, когда появлялась на светских мероприятиях и концертах. Но со временем прятать округлившийся живот стало сложнее и супруга актера Кирилла Сафонова решила рассекретить свою беременность. Так, перед отъездом в Израиль, в Сети появились фотографии из салона красоты, в котором певица приводила себя в порядок, демонстрируя округлившуюся фигуру.

Известно, что накануне родов 35-летняя исполнительница и ее муж, 45-летний актер Кирилл Сафонов, отправились в Тель-Авив, который славится своими специалистами в области гинекологии. Проблем со временным переездом возникнуть не должно: у супругов есть недвижимость в этой стране. Там они смогут подготовиться к появлению долгожданного наследника и немного отдохнуть после рабочих будней в России, передают «7Дней».

Несмотря на то, что официальных заявлений о беременности и предстоящих родах ни от будущих родителей, ни от продюсерского центра Игоря Матвиенко не поступало, место в «Фабрике» уже заняла новая девушка. Савельева, отправившись в декретный отпуск, передала свои обязанности певице Антонине Клименко, бывшей участнице группы «Мобильные блондинки». Раньше Клименко подменяла Савельеву во время гастролей, но теперь вошла в постоянный состав группы и в ближайшее время начнет выступать на концертах вместе с Александрой Поповой и Ириной Тоневой.

Напомним, что Александра Савельева и Кирилл Сафонов поженились 17 апреля 2010 года. Торжество проходило в усадьбе Царицыно в Москве. С тех пор супруги живут душа в душу и считаются одной из самых красивых и крепких пар российского шоу-бизнеса. Искренность своих чувств они регулярно подтверждают публикациями в социальных сетях: возлюбленные часто делятся совместными фотографиями и видео, и не стесняются демонстрировать свою любовь на публике и оставляют друг другу трогательные комментарии. Кроме того, дочь Сафонова от первого брака, 24-летняя Настя, также прекрасно ладит с новой супругой отца, что еще больше способствует укреплению отношений в звездной паре.

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Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: Instagram

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