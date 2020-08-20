Море шаров и пышное платье: Анна Хилькевич устроила праздник в день рождения младшей дочери

«Сегодня день рождения у нашей младшенькой... У нашего ангелочка с самым мимимишным характером на свете. Мне так хотелось устроить Машеньке большой праздник... Но все же в связи с обстоятельствами этого года, правила игры поменялись, но празднику быть!

Когда я занималась подготовкой, я ужасно волновалась за Ариашу: сможет ли она перенести и стойко вынести "чужой" праздник, с кучей подарков не для нее. А как я выбирала платья для девочек — это вообще отдельная тема. Ведь именно Машенька вроде как должна быть самой-самой... Всю голову сломала, как тут надо поступить, чтобы слез минимум было. В итоге каждой из них мне пришлось взять красивущие платья. Я перестраховалась и теперь их у нас несколько, и, видимо, сегодня нас ждет показ мод. Но именно благодаря наряду, который очень зашел Ариаше (я заранее дала ей возможность выбрать платье), истерики не случилось. Все счастливы и довольны», — рассказала Анна о подготовке ко дню рождения Маши.

«С днем рождения, малышечка», «С днем рождения красотку», «С днем рождения! Здоровья крепкого и счастья малышке!», — поздравили маленькую именинницу подписчики Анны.

Анна Хилькевич пять лет замужем за предпринимателем Артуром Волковым. Они растят двух дочек — Арианну и Машу.