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Море обаяния и первые слезы: в эфир вышел первый выпуск шестого сезона шоу «Голос. Дети»

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Светлана Лобода, Валерий Меладзе и Пелагея

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Вечером 15 февраля на Первом канале стартовал новый сезон популярного вокального проекта.

Поклонники шоу «Голос. Дети» очень ждали возвращения любимого проекта на экраны — создатели в этом году приготовили немало сюрпризов для зрителей. Например, два кресла наставников из трех в новом сезоне заняли представительницы прекрасного пола — Пелагея и Светлана Лобода, а компанию им составил Валерий Меладзе. Минувшим вечером в эфир вышел первый выпуск шестого сезона «Голос.Дети». Трио наставников при поддержке Евы Лободы, блистательно исполнившее хит Venus, положило старт новому сезону вокального шоу.

По традиции, у Дмитрия Нагиева вновь поменялась соведущая, провожающая юных участников к выходу на сцену. Место Агаты Муцениеце в этом году заняла 26-летняя актриса Аглая Шиловская, к слову, принимавшая участие в «слепых прослушиваниях» третьего сезона «взрослого» «Голоса».

Рок-н-ролл, французская классика, песни военных лет — талантливые мальчики и девочки, которым посчастливилось выйти на сцену «Голос. Дети», невероятно обаяли строгих, но компетентных наставников. Семилетний Лев Кириллович Мулло своим исполнением песни «Первым делом – самолеты» развернул кресла всех наставников. Очаровательный юный певец был готов пойти сразу во все команды, но, по правилам проекта ,должен был выбрать лишь одну, поэтому дальнейшее участие Лев продолжит под руководством Валерия Меладзе.

Восьмилетняя Нино Чеснер покорила зрителей и жюри «Гимном любви» на французском языке. Однако из всех наставников Нино выбрала «Superзвезду».

12-летний Иван Стариков из Пермского края не смог сдержать слез, когда понял, что попал в команду Валерия Меладзе.

По итогам первого выпуска этапа «слепых прослушиваний» в команду Пелагеи попали Евгения Дивенко и Артем Кукин, в команду Валерия Меладзе — Елизавета Шамиева, Лев Мулло и Иван Стариков, а команда Светланы Лободы, на данный момент, состоит из одних девчат — Екатерины Гаврилюк, Нино Чеснер и Арины Пехтеревой. Всего в каждую команду наставники должны набрать по пятнадцать участников. Следите за новыми выпусками шестого сезона вокального проекта «Голос. Дети» на Первом канале каждую пятницу после программы «Время».

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: кадры из эфира, Instagram

Видео: YouTube/The Voice Kids Russia/Голос Дети

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