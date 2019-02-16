Море обаяния и первые слезы: в эфир вышел первый выпуск шестого сезона шоу «Голос. Дети»

По традиции, у Дмитрия Нагиева вновь поменялась соведущая, провожающая юных участников к выходу на сцену. Место Агаты Муцениеце в этом году заняла 26-летняя актриса Аглая Шиловская, к слову, принимавшая участие в «слепых прослушиваниях» третьего сезона «взрослого» «Голоса».

Рок-н-ролл, французская классика, песни военных лет — талантливые мальчики и девочки, которым посчастливилось выйти на сцену «Голос. Дети», невероятно обаяли строгих, но компетентных наставников. Семилетний Лев Кириллович Мулло своим исполнением песни «Первым делом – самолеты» развернул кресла всех наставников. Очаровательный юный певец был готов пойти сразу во все команды, но, по правилам проекта ,должен был выбрать лишь одну, поэтому дальнейшее участие Лев продолжит под руководством Валерия Меладзе.