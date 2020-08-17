Море нежности и крепкие объятия: Саша Савельева очаровала поклонников романтичным видео с мужем

Фолловеров Саши видео не оставило равнодушными. «Какие вы классные», «Как красиво», «Вы прекрасная пара», «Красивая пара надо, вместе сниматься в кино», «Как же это мило!!! .......Это Любовь!!!», «Так хочется сказать-И пусть весь мир подождет...», «Очень мило! Пусть будет так всегда! Будте счастливы!», «Какие Вы оба красивые! Обожаю Вас! Счастья Вам бесконечного и всегда смотреть друг на друга глазами, полными любви!», «Прекрасные», «Ух ты, класс!!! Совершенно точно», «Ой, как здорово. Смотреть приятно», «Такое чувство, что вы еле сдерживаетесь, чтобы не поцеловаться», «Всегда приятно смотреть на вашу пару, замечательные», — пишут они в многочисленных комментариях.

Напомним, что Саша Савельева и Кирилл Сафонов поженились в апреле 2010 года. В марте прошлого года у одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса родился долгожданный сын Леон.