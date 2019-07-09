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Море, камни, зарядка: Ирина Пегова показала упражнения, с помощью которых поддерживает фигуру

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Пегова

Фото: Instagram
Актриса сделала разминку под шум прибоя.

Актриса Ирина Пегова отдыхает на Лазурном берегу, но даже в отпуске она занимается спортом и держит себя в тонусе. Ирина записала для поклонников видео, в котором показала, как ей на курорте удается блюсти фигуру.

«Ирина счастливого отдыха. Я Ваша поклонница»,

«Блин, коленями на камнях?!!! Ну, респект!»,

«Профессиональные тренера по фитнесу нервно курят в стороне. Вы оставляете их без работы»,

«Вы такая-единственная и Вами невозможно не любоваться и мужчинам и даже женщинам!Вы молодец, что и на велике издите и физ-рой занимаетесь, пожжерживаете форму, но....боже упаси что то искусственно сделать с фигурой!!!Потеряете свой шарм и свою индивидуальностб!Вы необыкновенная!!!!!», - отметили поклонники особую красоту Ирины Пеговой.

Напомним, несколько дней назад бывший муж Ирины – актер Дмитрий Орлов в откровенном интервью признался, что жалеет о разводе с Пеговой. Он также назвал ее идеальной женщиной и матерью.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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