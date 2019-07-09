Море, камни, зарядка: Ирина Пегова показала упражнения, с помощью которых поддерживает фигуру

«Ирина счастливого отдыха. Я Ваша поклонница»,

«Блин, коленями на камнях?!!! Ну, респект!»,

«Профессиональные тренера по фитнесу нервно курят в стороне. Вы оставляете их без работы»,

«Вы такая-единственная и Вами невозможно не любоваться и мужчинам и даже женщинам!Вы молодец, что и на велике издите и физ-рой занимаетесь, пожжерживаете форму, но....боже упаси что то искусственно сделать с фигурой!!!Потеряете свой шарм и свою индивидуальностб!Вы необыкновенная!!!!!», - отметили поклонники особую красоту Ирины Пеговой.