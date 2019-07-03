Море эмоций и элегантный образ: Кейт Миддлтон на Уимблдоне показала стройную фигуру на фоне слухов о беременности

На корте в этот день играла подруга Меган Маркл – Серена Уильямс. Герцогиня Сассекская познакомилась со спортсменкой в 2010 году на вечеринке Super Bowl.

Кейт Миддлтон болела за Серену, не скрывая эмоций, и даже привставал с места во время аплодисментов. До начала матча Кейт посетила тренировочные корты, где общалась с чемпионом Уимблдона Энди Мюрреем.