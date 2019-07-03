Море эмоций и элегантный образ: Кейт Миддлтон на Уимблдоне показала стройную фигуру на фоне слухов о беременности

Кейт Миддлтон посетила матч на Уимблдоне 2 июля. За соревнованиями герцогиня наблюдала в королевской ложе.
Кейт на фоне слухов об очередной беременности продемонстрировала стройную фигуру в элегантном белом платье-рубашке от дизайнера Suzannah. Эксклюзивный наряд стоимостью 1850 фунтов стерлингов украсил кожаный пояс от Alexander McQueen. Из аксессуаров жена принца Уильяма выбрала сумку-коробку того же бренда. Дополнили образ черные туфли-лодочки и солнцезащитные очки.
Фото: Getty Images
На корте в этот день играла подруга Меган Маркл – Серена Уильямс. Герцогиня Сассекская познакомилась со спортсменкой в 2010 году на вечеринке Super Bowl.
Кейт Миддлтон болела за Серену, не скрывая эмоций, и даже привставал с места во время аплодисментов. До начала матча Кейт посетила тренировочные корты, где общалась с чемпионом Уимблдона Энди Мюрреем.
Вам понравился образ Кейт?
Текст: Галина Нежнева
Фото: Pool/ Global Look press, East News, Getty Images
Видео: youtube.com/ Daily Mail
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