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Море эмоций и элегантный образ: Кейт Миддлтон на Уимблдоне показала стройную фигуру на фоне слухов о беременности

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кейт Миддлтон на Уимблдоне

Фото: Getty Images
В королевской ложе герцогиня болела за Серену Уильямс.

Кейт Миддлтон посетила матч на Уимблдоне 2 июля. За соревнованиями герцогиня наблюдала в королевской ложе.

Кейт на фоне слухов об очередной беременности продемонстрировала стройную фигуру в элегантном белом платье-рубашке от дизайнера Suzannah. Эксклюзивный наряд стоимостью 1850 фунтов стерлингов украсил кожаный пояс от Alexander McQueen. Из аксессуаров жена принца Уильяма выбрала сумку-коробку того же бренда. Дополнили образ черные туфли-лодочки и солнцезащитные очки.

Кейт Миддлтон на Уимблдоне

Фото: Getty Images

На корте в этот день играла подруга Меган Маркл – Серена Уильямс. Герцогиня Сассекская познакомилась со спортсменкой в 2010 году на вечеринке Super Bowl.

Кейт Миддлтон болела за Серену, не скрывая эмоций, и даже привставал с места во время аплодисментов. До начала матча Кейт посетила тренировочные корты, где общалась с чемпионом Уимблдона Энди Мюрреем.

Кейт на Уимблдоне

Вам понравился образ Кейт?

Текст: Галина Нежнева

Фото: Pool/ Global Look press, East News, Getty Images

Видео: youtube.com/ Daily Mail

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