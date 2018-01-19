Сегодня телеведущей и певице исполнилось 32 года.

Звезда «Дома-2», телеведущая и певица Ольга Бузова сегодня отмечает свой день рождения. За несколько дней до дня Х скандально известная героиня светских хроник отправилась в компании сестры и близких подруг в Таиланд, где и планировала отметить праздник. С самого раннего утра в Instagram знаменитой брюнетки начали появляться видеоролики и фотографии с празднично украшенной виллы, где отдыхают девушки. «Сегодня утром я проснулась от объятий моих девочек, и сразу начался самый настоящий квест 🙈😻😻😻 Задания были в стихах, а девчонки помогали мне пройти следующее испытание, чтоб получить заветный подарок 🎁 Спасибо за бриллиантик 💎. Такого в моей жизни не было никогда, для меня это очень ценно 🙏🏻 Спасибо каждой из Вас, что Вы у меня есть и делаете счастливой 👸🏻🌸💎🤗🤗🤗», — так начался день рождения Ольги.

Совершенно неожиданным подарком, немало поразившим именинницу, стало появление слона: «Я могла ожидать все, что угодно, но, чтоб слон пришёл ко мне на виллу поздравлять меня с Днём Рождения 🐘🎈Это невероятно!!!🙈 Но это правда, и это происходит сегодня со мной 👸🏻И впервые в Тайланде 🔝 Я не знаю кому говорить спасибо, но, Я счастлива😻Вам удалось меня поразить🤗🤤🙈🙈🙈 Спасибо организаторам сюрприза, что сделали невозможное 🙈🙈🙈 Слон шёл ко мне по отелю с шариками, чтоб поздравить меня 🐘🎈🎈🎈🎈».

Но даже в свой день рождения Ольга не забыла о певческой карьере и презентовала новую песню, которая уже стала хитом.

Стоит отметить, что анонс трека появился и в Instagram Тимура Батрутдинова, с которым телеведущая проводит много времени на отдыхе. Шоумен опубликовал трогательное поздравление подруге, сопроводив его горячим снимком Ольги в черном белье и колготках в крупную сетку: «Олюсь, с днём рождения! Ты уникальная женщина, вмещающая в себе радикально противоположные качества! Ты сильная и слабая, красивая и домашняя, много говорящая и немного поющая, энергичная и спокойная, закрытая и медийная, умная и, когда захочешь, не очень;) Ты многое прошла, но ты шла сама и твой звёздный час сделан исключительно тобой. Горжусь тобой! Помни, я всегда рядом! И от лица своего персонажа депутата Егора Батрудова 👨🏻, официально объявляю 20 января национальным праздником - День Бузовой!»

Публикация от Timur Batrutdinov (@timurbatrutdinov) Янв 19, 2018 at 9:30 PST