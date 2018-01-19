Море цветов, слон и трогательное поздравление Батрутдинова: как Ольга Бузова отметила свой день рождения
Звезда «Дома-2», телеведущая и певица Ольга Бузова сегодня отмечает свой день рождения. За несколько дней до дня Х скандально известная героиня светских хроник отправилась в компании сестры и близких подруг в Таиланд, где и планировала отметить праздник.
С самого раннего утра в Instagram знаменитой брюнетки начали появляться видеоролики и фотографии с празднично украшенной виллы, где отдыхают девушки. «Сегодня утром я проснулась от объятий моих девочек, и сразу начался самый настоящий квест 🙈😻😻😻 Задания были в стихах, а девчонки помогали мне пройти следующее испытание, чтоб получить заветный подарок 🎁 Спасибо за бриллиантик 💎. Такого в моей жизни не было никогда, для меня это очень ценно 🙏🏻 Спасибо каждой из Вас, что Вы у меня есть и делаете счастливой 👸🏻🌸💎🤗🤗🤗», — так начался день рождения Ольги.
Совершенно неожиданным подарком, немало поразившим именинницу, стало появление слона: «Я могла ожидать все, что угодно, но, чтоб слон пришёл ко мне на виллу поздравлять меня с Днём Рождения 🐘🎈Это невероятно!!!🙈 Но это правда, и это происходит сегодня со мной 👸🏻И впервые в Тайланде 🔝 Я не знаю кому говорить спасибо, но, Я счастлива😻Вам удалось меня поразить🤗🤤🙈🙈🙈 Спасибо организаторам сюрприза, что сделали невозможное 🙈🙈🙈 Слон шёл ко мне по отелю с шариками, чтоб поздравить меня 🐘🎈🎈🎈🎈».
Но даже в свой день рождения Ольга не забыла о певческой карьере и презентовала новую песню, которая уже стала хитом.
Стоит отметить, что анонс трека появился и в Instagram Тимура Батрутдинова, с которым телеведущая проводит много времени на отдыхе. Шоумен опубликовал трогательное поздравление подруге, сопроводив его горячим снимком Ольги в черном белье и колготках в крупную сетку: «Олюсь, с днём рождения! Ты уникальная женщина, вмещающая в себе радикально противоположные качества! Ты сильная и слабая, красивая и домашняя, много говорящая и немного поющая, энергичная и спокойная, закрытая и медийная, умная и, когда захочешь, не очень;) Ты многое прошла, но ты шла сама и твой звёздный час сделан исключительно тобой. Горжусь тобой! Помни, я всегда рядом! И от лица своего персонажа депутата Егора Батрудова 👨🏻, официально объявляю 20 января национальным праздником - День Бузовой!»
Телеведущая поблагодарила друзей, которые поздравили ее с днем рождения, несмотря на огромные расстояния: «Вы не представляете, что происходит сегодня целый день на нашей вилле ❤🌸👸🏻 с 8 утра не прекращают приносить Цветы и подарки от моих друзей и коллег со всех уголков мира 🌎 Я благодарна каждому из вас, кто поздравил меня и лично, и через Доставку, и вотс Ап! Слезы счастья и мурашки по телу с самого утра 🤗Моя семья и мои друзья - моя награда 🏆 Вы делаете меня сегодня счастливой ежесекундно 🤗».