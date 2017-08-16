Море цветов, роскошное платье и жаркие танцы: экс-солистка SEREBRO Дарья Шашина вышла замуж
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На днях бывшая солистка группы SEREBRO Дарья Шашина вышла замуж. Ее избранником стал экс-участник шоу «Голос» Иван Чебанов.
Роскошное торжество прошло в усадьбе Суханово, в присутствии родных и близких молодоженов. Судя по фотографиям, которые попали в Сеть, влюбленные тщательно готовились к одному из важных дней в их жизни, продумывая все до последней мелочи. Так, свадебными клятвами пара обменялась стоя на фоне белой арки, декорированной красивыми цветами. Невеста была одета в пышное платье с открытыми плечами и длинным шлейфом от Yulia Prokhorova Beloe Zoloto, а жених выбрал серебристый пиджак и черные брюки.
Свадебный танец новоиспеченных супругов получился очень необычным и страстным. Дарья и Иван зажгли на танцопле, исполняя жаркую сальсу. Чтобы танцевать было удобнее, а выступление получилось эффектным, певица надела короткое платье с бахромой и специальные туфли.
В завершении вечера все гости зажгли бенгальские огни и выстроились вдоль дороги, ведущей к беседке, чтобы проводить влюбленных.
Напомним, что после ухода из популярной группы Дарья стала блогером под псевдонимом Luuna и начала сольную карьеру. О помолвке с экс-участником «Голоса» певица объявила в феврале. До того, как принять решение о женитьбе, влюбленные жили вместе два года.
Фото: instagram.com