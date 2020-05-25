Море цветов и эффектный наряд невесты: супермодель Наоми Кэмпбелл показала, как отметила 50-летие

«Прежде всего я хотела бы поблагодарить вас за всю любовь, добрые пожелания и поздравления. Я очень благодарна за то, что в моей жизни столько замечательных людей, благодарна за каждый мой год из 50 лет на этой прекрасной планете — честно, не думала, что доживу. Благодарна тем, кто был со мной в счастливые и тяжелые времена, на взлетах и падениях, моим друзьям, которые помогают не свернуть с прямого пути, защищают меня. Мой путь был невероятно красочным, это подтверждало, что я иду в правильном направлении, расту и учусь каждый день. Без всех вас здесь не было бы меня, не было бы Наоми. Люблю вас всех и понимаю, как много вы значите для меня. И, мам, спасибо тебе за жизнь и жизненные уроки», — написала Кэмпбелл.