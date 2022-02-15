Моника Беллуччи в образе шахматной королевы и в колье с огромным изумрудом снялась для глянца

На второй обложке номера разместили крупный портрет Беллуччи. Стилисты и визажисты сделали ей гладкую укладку, нанесли привычный для нее макияж в стиле smoky eyes кофейного оттенка и персиковую помаду.

И на этом фото на шее Моники красуется шикарное колье Cartier с бриллиантами и огромным изумрудом. Актриса является лицом этого известного ювелирного Дома с 2001 года.