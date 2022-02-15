Моника Беллуччи в образе шахматной королевы и в колье с огромным изумрудом снялась для глянца
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: East News
Моника Беллуччи снялась для обложки мартовского номера российского выпуска журнала Harper’s Bazaar. Образ и стиль модели проработала fashion-директор издания Екатерина Табакова.
Моника снялась в образе шахматной королевы — в облегающем черном бархатном платье, покрывающем ее буквально с головы до пят. Пикантность образу придал смелый вырез на груди. Моника позировала в изящном колье и перстне Cartier.
На второй обложке номера разместили крупный портрет Беллуччи. Стилисты и визажисты сделали ей гладкую укладку, нанесли привычный для нее макияж в стиле smoky eyes кофейного оттенка и персиковую помаду.
И на этом фото на шее Моники красуется шикарное колье Cartier с бриллиантами и огромным изумрудом. Актриса является лицом этого известного ювелирного Дома с 2001 года.
Моника Беллуччи стала работать моделью в совсем еще юном возрасте. Знойная красота итальянки сразу же привлекла внимание модных агентов. А после она попала и в кино. Всего на счету красотки 80 фильмов.
Старшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева (сейчас ей 17 лет) пошла по стопам матери и тоже стала моделью. Недавно они обе снялись в одной фотосессии.
Поклонники Моники признают, что Дева получила красоту матери, но отмечают, что у девушки пока нет того же шарма и магнетизма.
Фото и видео: East News, Getty Images, Instagram, Passion.ru