Моника Беллуччи с молодым бойфрендом, Ева Герцигова в смелом платье и другие звезды на вечеринке Dior в Каннах

В рамках Каннского кинофестиваля проходят не только премьеры фильмов режиссеров со всего мира и пресс-конференции, но и разные вечеринки. На этот раз ужин для знаменитостей устроил Модный дом Dior. Мероприятие посетили Моника Беллуччи и ее новый бойфренд Николас Лефевр, бывшая первая леди Франции Карла Бруни, модель Белла Хадид и многие другие.