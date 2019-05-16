Моника Беллуччи с молодым бойфрендом, Ева Герцигова в смелом платье и другие звезды на вечеринке Dior в Каннах

В рамках Каннского кинофестиваля проходят не только премьеры фильмов режиссеров со всего мира и пресс-конференции, но и разные вечеринки. На этот раз ужин для знаменитостей устроил Модный дом Dior. Мероприятие посетили Моника Беллуччи и ее новый бойфренд Николас Лефевр, бывшая первая леди Франции Карла Бруни, модель Белла Хадид и многие другие.
Фото: Eastnews
Особенно среди гостей выделилась супермодель 90-х, пришедшая на вечеринку в смелом платье с прозрачным верхом.
Больше снимков с вечеринки смотрите в нашей фотогалерее.
Текст: Ангелина Нежная
Фото: East News, пресс-служба
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