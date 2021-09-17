Молодые родители Янковский и Пожарская в стильных образах впервые вышли вместе в свет
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @dianapozharskaya
На мероприятие Диана Пожарская надела белую рубашку с острым воротником и платье-жакет. Иван Янковский отдал предпочтение классическому смокингу с галстуком-бабочкой, который очень шел его брутальной легкой небритости. Многие отметили, как сильно молодой внук легендарного Олега Янковского оброс. Но не исключено, что помимо стиля причиной такой прически стала и новая роль артиста.
Многочисленными совместными снимками с такого торжественного вечера поделилась сама Диана, она с большой гордостью за полученную Иваном награду «Актер года» трогательно подписала пост такими словами: «С актером года, мужчиной моей мечты и всей моей жизни. Люблю!». К слову, с кем остался в этот вечер малыш, они так и не признались.
Напомним, что первые предположения о романе Ивана Янковского и Дианы Пожарской появились еще в 2020 году, но артисты никак не подтверждали свои отношения. В начале весны 2021 года актриса опубликовала в Instagram фото с возлюбленным, сообщив, что у них все хорошо. О своей беременности звезда предпочла не рассказывать до самых родов.