Молодые Пугачева и Галкин, Нюша с загадочным брюнетом, замужняя Чехова: Лера Кудрявцева показала неопубликованные фото со своей шикарной свадьбы

8 июня 2013 года в Кутузовском ЗАГСе города Москвы сочетались законным браком телезвезда Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров. Мероприятие прошло с королевским размахом: жених и невеста приехали на на шикарном белом Rolls-Royce с номерами 999, а позже отправились на вечеринку, где собрались, пожалуй, все звезды российского шоу-бизнеса.

«Спустя 5 лет наконец-то разобрала фотографии с нашей свадьбы и купила фотоальбом. Здесь не все и не все, но хоть так пока», — написала Лера в своем блоге сегодня, поделившись видеороликом, собранным из, пожалуй, целой сотни кадров.