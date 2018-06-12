Молодые Пугачева и Галкин, Нюша с загадочным брюнетом, замужняя Чехова: Лера Кудрявцева показала неопубликованные фото со своей шикарной свадьбы

8 июня 2013 года в Кутузовском ЗАГСе города Москвы сочетались законным браком телезвезда Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров. Мероприятие прошло с королевским размахом: жених и невеста приехали на на шикарном белом Rolls-Royce с номерами 999, а позже отправились на вечеринку, где собрались, пожалуй, все звезды российского шоу-бизнеса.
«Спустя 5 лет наконец-то разобрала фотографии с нашей свадьбы и купила фотоальбом. Здесь не все и не все, но хоть так пока», — написала Лера в своем блоге сегодня, поделившись видеороликом, собранным из, пожалуй, целой сотни кадров.
«Какие красивые фото», «Все очень красивые», «Леруся поздравляю! Мама тоже здесь есть», «Как же многие из присутствующих изменились за пять лет...», «Лера,Вы совсем за 5 лет не изменились», «А Лазарев где?», «По-моему, это была одна из самых громких и ярких свадеб», — обсуждают подписчики.
«Это было грандиозно! Спасибо за приглашение! Особенно ваш с Игорем танец всех до слез тронул», — высказалась в комментариях Анастасия Волочкова. «Спасибо Настён», — ответила ей Лера.
А у вас есть свадебный альбом?
Фото: instagram