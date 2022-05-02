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Молодящаяся Долина выбрала неудачный наряд, добавивший ей возраста и сантиметры

66-летняя исполнительница старается следовать трендам и выглядеть моложе своего возраста, но в это раз, видимо, дала маху.
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Лариса Долина

Фото: пресс-служба

На юбилейном концерте Филиппа Киркорова народная артистка Лариса Долина появилась в оригинальном брючном костюме насыщенного синего цвета. Гипюровый верх в сочетании с широкими брюками вовсе не красил исполнительницу, а кокетливая баска лишь добавила лишний объем в районе талии. Массивные украшения в тон костюму и макияж с акцентом на глаза лишь утяжелили образ, сделав его слишком уж вычурным.

Лариса Долина на юбилейном концерте Филиппа Киркорова

Лариса Долина на юбилейном концерте Филиппа Киркорова

Фото: пресс-служба

К слову, в середине апреля Лариса Долина похвасталась журналистам, что ей удалось похудеть на 20 килограммов. Чтобы блистать в эфирах и на красных ковровых дорожках, исполнительнице приходится держать себя в ежовых рукавицах и во многом ограничивать. По словам артистки, именно благодаря жестким мерам она получила столь впечатляющий результат.

Фото: пресс-служба; Global Look Press

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