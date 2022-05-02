Молодящаяся Долина выбрала неудачный наряд, добавивший ей возраста и сантиметры

На юбилейном концерте Филиппа Киркорова народная артистка Лариса Долина появилась в оригинальном брючном костюме насыщенного синего цвета. Гипюровый верх в сочетании с широкими брюками вовсе не красил исполнительницу, а кокетливая баска лишь добавила лишний объем в районе талии. Массивные украшения в тон костюму и макияж с акцентом на глаза лишь утяжелили образ, сделав его слишком уж вычурным.