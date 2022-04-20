Молодящаяся Долина похвасталась стройными формами на премии Music Box
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Фото: архив пресс-службы
Накануне состоялась церемония вручения национальной премии «Золотой хит» телеканала Music Box, на которой раздали награды самым ярким и активным представителям отечественного шоу-бизнеса.
Звездный состав топового мероприятия оказался действительно впечатляющим. На фоне знаменитых персон выгодно выделялась 66-летняя Лариса Долина, отдавшая предпочтение лаконичному брючному костюму.
Фото: архив пресс-службы
Черный костюм из блестящей ткани и серая водолазка с пикантным вырезом выгодно подчеркивали стройную фигуру народной артистки. По словам самой исполнительницы, ей удалось похудеть на 20 килограммов, поэтому сейчас она вполне довольна своим внешним видом.
Артистка по секрету призналась, что стоит ей только посмотреть на пирожное, как она тут же начинает толстеть. Чтобы продолжать блистать на красных дорожках и в эфирах, Ларисе Долиной в прямом смысле слова приходится держать себя в ежовых рукавицах. Судя по восхищенным взглядам поклонников и представителей СМИ, усилия народной любимицы не прошли даром и результат, как говорится, налицо.
Фото: архив пресс-службы