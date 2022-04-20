Молодящаяся Долина похвасталась стройными формами на премии Music Box

Черный костюм из блестящей ткани и серая водолазка с пикантным вырезом выгодно подчеркивали стройную фигуру народной артистки. По словам самой исполнительницы, ей удалось похудеть на 20 килограммов, поэтому сейчас она вполне довольна своим внешним видом.

Артистка по секрету призналась, что стоит ей только посмотреть на пирожное, как она тут же начинает толстеть. Чтобы продолжать блистать на красных дорожках и в эфирах, Ларисе Долиной в прямом смысле слова приходится держать себя в ежовых рукавицах. Судя по восхищенным взглядам поклонников и представителей СМИ, усилия народной любимицы не прошли даром и результат, как говорится, налицо.