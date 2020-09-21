Молодой отец, подросший брат: Стефания Маликова опубликовала милое фото с любимыми мужчинами

Стефании Маликовой было уже 18 лет, когда у нее появился брат Марк. Девушка недавно призналась, что долгое время жила и не подозревала, что можно кого-то так сильно любить, как она теперь любит брата. В Instagram Стефания показывает фото счастливой семейной жизни.

В социальной сети она опубликовала фото со своими любимыми мужчинами: вечно молодым отцом Дмитрием Маликовым и сидящим у него на плечах Марком.