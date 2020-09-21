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Молодой отец, подросший брат: Стефания Маликова опубликовала милое фото с любимыми мужчинами

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Дмитрий Маликов с дочерью Стефанией и сыном Марком

Фото: www.instagram.com/steshamalikova/

Дочь Дмитрия Маликова души не чает в маленьком брате и часто делится его милыми фотографиями с подписчиками.

Стефании Маликовой было уже 18 лет, когда у нее появился брат Марк. Девушка недавно призналась, что долгое время жила и не подозревала, что можно кого-то так сильно любить, как она теперь любит брата. В Instagram Стефания показывает фото счастливой семейной жизни.

В социальной сети она опубликовала фото со своими любимыми мужчинами: вечно молодым отцом Дмитрием Маликовым и сидящим у него на плечах Марком.

Дмитрий и Марк Маликовы

Фото: www.instagram.com/steshamalikova/

Также она поделилась с фолловерами своим нежным снимком с 2,5-летим братом. «Если узнала секрет, можешь сохранить его?», — забавно подписала она фото на английском языке.

Стеша и Марк

Фото: www.instagram.com/steshamalikova/

В 2018 году, когда родился Марк, Дмитрий и Елена Маликовы не стали скрывать, что его родила суррогатная мать, ведь новоявленному отцу тогда было уже 48 лет, а его жене — далеко за 50.

«Я опять почувствовал себя молодым, — делился эмоциями Дмитрий Маликов после появления сына. — Теперь не трачу время и нервы на всякую ерунду, некогда и в депрессии впадать по поводу возраста. Нужно многое успеть теперь».

Фото и видео: Instagram Стефании Маликовой

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