Фанаты обсуждают фото Нонны Гришаевой с молодым мужем: «Девчушка и большой дяденька»

Нонна Гришаева опубликовала в Instagram снимок с супругом — актером Александром Нестеровым. Внушительная разница в возрасте не мешает им быть счастливыми много лет.

Многим подписчикам снимок Нонны и Александра понравился: их поблагодарили за совместный эфир в социальной сети и пожелали долгого семейного счастья. Но некоторые фолловеры отметили, что молодой муж выглядит старше супруги.