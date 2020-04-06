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Фанаты обсуждают фото Нонны Гришаевой с молодым мужем: «Девчушка и большой дяденька»

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Нонна Гришаева и Алексанр Нестеров женаты с 2006 года

Фото: Instagram

Актриса поделилась фотографией с супругом, который младше нее на 12 лет.

Нонна Гришаева опубликовала в Instagram снимок с супругом — актером Александром Нестеровым. Внушительная разница в возрасте не мешает им быть счастливыми много лет.

Многим подписчикам снимок Нонны и Александра понравился: их поблагодарили за совместный эфир в социальной сети и пожелали долгого семейного счастья. Но некоторые фолловеры отметили, что молодой муж выглядит старше супруги.

«Забавная девчушка на коленях большого дяденьки», «Счастья вам», «Красивая пара», — написали в комментариях.

Напомним, Нонна Гришаева вышла замуж за Александра Нестерова в 2006 году. Ей тогда было 35 лет, а ему — 23. В семье есть двое детей: 23-летняя Анастасия от первого брака Гришаевой и 13-летний Илья.

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Фото и видео: Instagram

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