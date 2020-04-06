Фанаты обсуждают фото Нонны Гришаевой с молодым мужем: «Девчушка и большой дяденька»
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Нонна Гришаева опубликовала в Instagram снимок с супругом — актером Александром Нестеровым. Внушительная разница в возрасте не мешает им быть счастливыми много лет.
Многим подписчикам снимок Нонны и Александра понравился: их поблагодарили за совместный эфир в социальной сети и пожелали долгого семейного счастья. Но некоторые фолловеры отметили, что молодой муж выглядит старше супруги.
«Забавная девчушка на коленях большого дяденьки», «Счастья вам», «Красивая пара», — написали в комментариях.
Напомним, Нонна Гришаева вышла замуж за Александра Нестерова в 2006 году. Ей тогда было 35 лет, а ему — 23. В семье есть двое детей: 23-летняя Анастасия от первого брака Гришаевой и 13-летний Илья.
Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен Passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!