Молодой муж Нонны Гришаевой нежно поздравил ее с днем рождения: «Самая любимая любимая»
Фото: www.instagram.com/grishaevanonna/
21 июля Нонна Гришаева отмечает 49-летие. Ее супруг — актер Александр Нестеров — нежно поздравил именинницу с праздником.
«С днем рождения, моя самая дорогая дорогая и самая любимая любимая! Мы так давно уже... Ну далее уже всякое занудство... Вместе мы сила! Да будет так всегда!» — написал он в микроблоге рядом с фото супруги.
«С днем рождения Нонну! Всего самого хорошего! И главное — отдохнуть перед открытием театрального сезона!», «Урааааа! Поздравляю», «С днем рождения нашу всеобщую любимицу!», «Поздравляю! Здоровья, счастья и удачи во всем! Потрясающая у вас супруга, берегите ее!», «С днем рождения вас, Нонна! Здоровья, любви, счастья и божьего благословения. А вас, Александр, поздравляю с именинницей. Многая и благая лета вам в любви и согласии», — присоединились к поздравлениям подписчики актера.
Александр Нестеров и Нонна Гришаева женаты 14 лет, у них растет сын Илья. Супруг моложе актрисы на 12 лет. От первого брака у Гришаевой есть 23-летняя дочь Анастасия.
Фото и видео: Instagram Нонны Гришаевой и Александра Нестерова
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