Молодой муж Нонны Гришаевой нежно поздравил ее с днем рождения: «Самая любимая любимая»

«С днем рождения Нонну! Всего самого хорошего! И главное — отдохнуть перед открытием театрального сезона!», «Урааааа! Поздравляю», «С днем рождения нашу всеобщую любимицу!», «Поздравляю! Здоровья, счастья и удачи во всем! Потрясающая у вас супруга, берегите ее!», «С днем рождения вас, Нонна! Здоровья, любви, счастья и божьего благословения. А вас, Александр, поздравляю с именинницей. Многая и благая лета вам в любви и согласии», — присоединились к поздравлениям подписчики актера.

Александр Нестеров и Нонна Гришаева женаты 14 лет, у них растет сын Илья. Супруг моложе актрисы на 12 лет. От первого брака у Гришаевой есть 23-летняя дочь Анастасия.