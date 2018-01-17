Светские сплетники уверены: у Анфисы Чеховой роман с тренером по йоге.

В октябре прошлого года телеведущая Анфиса Чехова рассказала о разводе с отцом своего ребенка, актером Гурамом Баблишвили. С тех пор поклонники звезды и представители СМИ тщательно следят за всеми волнениями, происходящими вокруг пышногрудой красавицы: не может быть, чтобы Анфиса была одинока.

Подозрения пали на тренера по йоге Андрея Грунина. Поговаривают, что именно с ним Чехова провела новогоднюю ночь. Молодой человек опубликовал было фото с звездой в своем блоге, но позже удалил из-за повышенного интереса поклонников артистки.