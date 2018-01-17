Молодой, красивый, гибкий: в Сети обсуждают предполагаемого бойфренда Анфисы Чеховой
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Светские сплетники уверены: у Анфисы Чеховой роман с тренером по йоге.
В октябре прошлого года телеведущая Анфиса Чехова рассказала о разводе с отцом своего ребенка, актером Гурамом Баблишвили. С тех пор поклонники звезды и представители СМИ тщательно следят за всеми волнениями, происходящими вокруг пышногрудой красавицы: не может быть, чтобы Анфиса была одинока.
Подозрения пали на тренера по йоге Андрея Грунина. Поговаривают, что именно с ним Чехова провела новогоднюю ночь. Молодой человек опубликовал было фото с звездой в своем блоге, но позже удалил из-за повышенного интереса поклонников артистки.
Анфису и Андрея могло связать общее увлечение — йога. Впрочем, может оказаться, что они просто друзья, либоих связывают исключительно рабочие отношения. Чехова и Грунин никак не комментируют предположения журналистов.
Фото: instagram