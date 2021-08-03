Молодой и скромный: как Крис Хемсворт выглядел в начале карьеры
Актриса Таммин Сурсок решила вспомнить молодость и поделилась с поклонниками кадром, на котором ей 21 год.
Однако, кроме молоденькой блондинки и ее друзей, самые внимательные увидели и еще кое-кого — звезду фильмов Marvel, который известен как красавец Тор.
Однако на фото изображен молодой актер — до образа брутального красавчика с длинными светлыми волосами, который стал самой яркой ролью в карьере актера, еще далеко.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @tamminsursok
«Мой 21-й день рождения. Как будто это было вчера!», — подписала фотографию Таммин.
Неприметный молодой человек на групповом фото стоит с краю, не привлекая внимания, однако скрыться от наблюдательных пользователей Сети ему не удалось.
Таммин является старинной подругой актера и коллегой по цеху — вместе они, начинающие актеры на тот момент, снимались в одном проекте в 80-х.
Стоит напомнить, что в конце 2020 года Крис Хемсворт попал в тройку лидеров в рейтинге самых красивых мужчин планеты, который представил YouTube-канале TC Candler. Австралийский актер оказался на почетном третьем месте.
Фото: Instagram Криса Хемсворта, Таммин Сурсок
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