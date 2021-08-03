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Молодой и скромный: как Крис Хемсворт выглядел в начале карьеры

Архивное фото опубликовала старая подруга актера, с которой он познакомился на съемках фильма в 80-х. Поклонники девушки не сразу смогли распознать голливудскую звезду на кадре.
Молодой и скромный: как Крис Хемсворт выглядел в начале карьеры

Актриса Таммин Сурсок решила вспомнить молодость и поделилась с поклонниками кадром, на котором ей 21 год.

Однако, кроме молоденькой блондинки и ее друзей, самые внимательные увидели и еще кое-кого — звезду фильмов Marvel, который известен как красавец Тор.

Однако на фото изображен молодой актер — до образа брутального красавчика с длинными светлыми волосами, который стал самой яркой ролью в карьере актера, еще далеко.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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День рождения Таммин Сурсок

Фото: @tamminsursok

«Мой 21-й день рождения. Как будто это было вчера!», — подписала фотографию Таммин.

Неприметный молодой человек на групповом фото стоит с краю, не привлекая внимания, однако скрыться от наблюдательных пользователей Сети ему не удалось.

Таммин является старинной подругой актера и коллегой по цеху — вместе они, начинающие актеры на тот момент, снимались в одном проекте в 80-х.

Стоит напомнить, что в конце 2020 года Крис Хемсворт попал в тройку лидеров в рейтинге самых красивых мужчин планеты, который представил YouTube-канале TC Candler. Австралийский актер оказался на почетном третьем месте.

Фото: Instagram Криса Хемсворта, Таммин Сурсок

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