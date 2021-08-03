Молодой и скромный: как Крис Хемсворт выглядел в начале карьеры

Актриса Таммин Сурсок решила вспомнить молодость и поделилась с поклонниками кадром, на котором ей 21 год.

Однако, кроме молоденькой блондинки и ее друзей, самые внимательные увидели и еще кое-кого — звезду фильмов Marvel, который известен как красавец Тор.

Однако на фото изображен молодой актер — до образа брутального красавчика с длинными светлыми волосами, который стал самой яркой ролью в карьере актера, еще далеко.