Молодой и очень горячий: что мы знаем о новом бойфренде Памелы Андерсон
Сегодня 31-летний Адиль Рами проснулся знаменитым на весь мир. Виной тому — его свидание с 49-летней актрисой и моделю Памелой Андерсон, которая, согласно сообщениям в СМИ, оставила 45-летнего интернет-журналиста и телеведущего Джулиана Ассанжа ради молодого и горячего футболиста.
Новые отношения сексапильной блондинки развиваются стремительно: инсайдеры уверяют, что мужчина уже познакомил свою возлюбленную с друзьями.
31-летний Рами — французский футболист марокканского происхождения. Он начал карьеру в 1994 году и сегодня уже добился определенного успеха, выступая за европейские футбольные клубы: успел отметиться в «Милане» и «Валенсии», а прошлый сезон отыграл за «Севилью» на позиции защитника.
Члена сборной команды Франции можно заметить и на светских вечеринках, где он выделяется из толпы благодаря чувству стиля и яркой внешности.
Любопытная деталь: среди болельщиков на матчах часто присутствует жгучая брюнетка, которая болеетза Адиля. Это — его сестра:
Насколько правдивы слухи о романе Памелы и Адиля — покажет время. Пока они не комментируют ситуацию.
Фото: globallookpress.com