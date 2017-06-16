49-летняя Памела Андерсон закрутила роман с 31-летним Адилем Рами

Сегодня 31-летний Адиль Рами проснулся знаменитым на весь мир. Виной тому — его свидание с 49-летней актрисой и моделю Памелой Андерсон, которая, согласно сообщениям в СМИ, оставила 45-летнего интернет-журналиста и телеведущего Джулиана Ассанжа ради молодого и горячего футболиста.

Новые отношения сексапильной блондинки развиваются стремительно: инсайдеры уверяют, что мужчина уже познакомил свою возлюбленную с друзьями.