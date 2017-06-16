49-летняя Памела Андерсон закрутила роман с 31-летним Адилем Рами

Сегодня 31-летний Адиль Рами проснулся знаменитым на весь мир. Виной тому — его свидание с 49-летней актрисой и моделю Памелой Андерсон, которая, согласно сообщениям в СМИ, оставила 45-летнего интернет-журналиста и телеведущего Джулиана Ассанжа ради молодого и горячего футболиста.

Новые отношения сексапильной блондинки развиваются стремительно: инсайдеры уверяют, что мужчина уже познакомил свою возлюбленную с друзьями.

31-летний Рами — французский футболист марокканского происхождения. Он начал карьеру в 1994 году и сегодня уже добился определенного успеха, выступая за европейские футбольные клубы: успел отметиться в «Милане» и «Валенсии», а прошлый сезон отыграл за «Севилью» на позиции защитника.

Члена сборной команды Франции можно заметить и на светских вечеринках, где он выделяется из толпы благодаря чувству стиля и яркой внешности.

Любопытная деталь: среди болельщиков на матчах часто присутствует жгучая брюнетка, которая болеетза Адиля. Это — его сестра:

Насколько правдивы слухи о романе Памелы и Адиля — покажет время. Пока они не комментируют ситуацию.

Фото: globallookpress.com