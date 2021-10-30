Молодой экс-отчим Иванки Трамп скончался от рака
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Getty Images
Скончался четвертый супруг Иваны Трамп, итальянский актер и шоумен Россано Рубиконди. Экс-супруга бывшего президента США Дональда Трампа встречалась с ним с 2004 по 2019 год. В 2008-м они заключили брак, но менее чем через год решили разойтись. Тем не менее их роман продолжался до 2019-го, паре не мешала 23-летняя разница в возрасте.
Как пишет итальянское издание Corriere Della Sera, Россано Рубиконди скончался в возрасте 49 лет. У него была меланома, и ее последствия и стали причиной смерти.
Фото: Getty Images
Напомним, Ивана и Дональд Трамп были женаты 15 лет с 1977 по 1992 год. В этом браке у пары родилось трое детей: Дональд Джон Трамп-младший, Иванка Мари Трамп и Эрик Фредерик Трамп. Все трое стали бизнесменами.
Фото и видео: Getty Images