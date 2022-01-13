«И скрепили союз кровью»: молодой бойфренд Меган Фокс сделал ей предложение

«В июле 2020 года все началось под этим банановым деревом. Мы просили о магии, — написала Меган. — Мы были слепы к боли, с которой могли столкнуться за этот короткий период времени. Не подозревали о жертвах, которые потребуют от нас эти отношения. Но мы опьянены любовью. И вот через полтора года, пройдя вместе через ад и просмеявшись вместе больше, чем я могла себе представить, он предложил мне выйти за него замуж», — поделилась подробностями актриса.

Конечно же, она сказала «да». И пара скрепила свой союз… «кровью».