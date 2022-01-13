«И скрепили союз кровью»: молодой бойфренд Меган Фокс сделал ей предложение
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Фото: Regina Wagner via www.imago-imag/www.imago-images.de
«В июле 2020 года все началось под этим банановым деревом. Мы просили о магии, — написала Меган. — Мы были слепы к боли, с которой могли столкнуться за этот короткий период времени. Не подозревали о жертвах, которые потребуют от нас эти отношения. Но мы опьянены любовью. И вот через полтора года, пройдя вместе через ад и просмеявшись вместе больше, чем я могла себе представить, он предложил мне выйти за него замуж», — поделилась подробностями актриса.
Конечно же, она сказала «да». И пара скрепила свой союз… «кровью».
Меган и ее будущий супруг Machine Gun Kelly познакомились на съемках фильма «Полночь на злаковом поле», который, однако, провалился в прокате, но стал колыбелью отношений двух звезд.
Экстравагантная пара производила фурор на красных дорожках. Меган могла появиться в супероткровенных образах, а ее избранник ничуть ей не уступал, выбирая яркие костюмы и необычные аксессуары. В них он знает толк.
На помолвку Machine Gun Kelly подарил Меган кольцо, которое сам придумал. Необычное украшение представляет собой будто бы два кольца: одно с бриллиантом, камнем, символизирующим Machine Gun Kelly, другое с изумрудом — любимым драгоценным материалом Меган. Камни идеально сплетены друг с другом, как две половинки одного сердца.
Фото: GlobalLookPress, Instagram