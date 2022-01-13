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«И скрепили союз кровью»: молодой бойфренд Меган Фокс сделал ей предложение

Актриса Меган Фокс снова выйдет замуж. Ее молодой бойфренд, музыкант Machine Gun Kelly, настоящее имя которого Колсон Бэйкер, сделал предложение. Видео помолвки Меган поделилась в своем инстаграм.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Фото: Regina Wagner via www.imago-imag/www.imago-images.de

«В июле 2020 года все началось под этим банановым деревом. Мы просили о магии, — написала Меган. — Мы были слепы к боли, с которой могли столкнуться за этот короткий период времени. Не подозревали о жертвах, которые потребуют от нас эти отношения. Но мы опьянены любовью. И вот через полтора года, пройдя вместе через ад и просмеявшись вместе больше, чем я могла себе представить, он предложил мне выйти за него замуж», — поделилась подробностями актриса.

Конечно же, она сказала «да». И пара скрепила свой союз… «кровью».

Меган и ее будущий супруг Machine Gun Kelly познакомились на съемках фильма «Полночь на злаковом поле», который, однако, провалился в прокате, но стал колыбелью отношений двух звезд.

Экстравагантная пара производила фурор на красных дорожках. Меган могла появиться в супероткровенных образах, а ее избранник ничуть ей не уступал, выбирая яркие костюмы и необычные аксессуары. В них он знает толк.

На помолвку Machine Gun Kelly подарил Меган кольцо, которое сам придумал. Необычное украшение представляет собой будто бы два кольца: одно с бриллиантом, камнем, символизирующим Machine Gun Kelly, другое с изумрудом — любимым драгоценным материалом Меган. Камни идеально сплетены друг с другом, как две половинки одного сердца.

Фото: GlobalLookPress, Instagram

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