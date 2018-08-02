Молодой актер из «Кадетства» прокомментировал роман с Эвелиной Бледанс и унизил ее

Не так давно Сеть взбудоражила новость о романе Эвелины Бледанс и Аристарха Венеса. Сама актриса дала понять, что слухи имеют под собой почву, и ее не смущает 21-летняя разница в возрасте с бойфрендом.

Однако на днях Аристарх решительно опроверг информацию о своих личных отношениях с Эвелиной в интервью газете «Мир новостей»: «Я думаю, что Эвелина просто решила заинтриговать зрителей. Не знаю, зачем ей это надо».