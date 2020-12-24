Молодая жена Владимира Кузьмина сменила прическу и показала честное селфи без косметики

«Очень красиво», «Вы ангел», «Все правильно», «О как! Неожиданно, но тебе очень хорошо. Прямо огонь», «Красоту ничем не испортишь», «Буду привыкать к вашему новому образу», «Катя, ну зачем?! Длинные шикарные волосы, свои не нарощенные, это такая редкость!», «Неужели это возможно?», «Свежесть, свет», «Как красиво», «Замечательно, легкость, новизна и самое главное — удобство. Вы хороши с любой длиной», «Красотка», — прокомментировали поклонники.

Екатерина завела Instagram совсем недавно, после многочисленных просьб подписчиков ее супруга Владимира Кузьмина.

38-летняя Екатерина и 65-летний музыкант вместе уже 20 лет. Они познакомились на берегу Черного моря, где 18-летняя красавица отдыхала с родителями, а рок-музыкант гастролировал. «Когда я ее впервые увидел, то сразу понял что это моя девушка, — вспоминал Владимир Кузьмин. — Но она была такая юная, что я сразу попросил ее паспорт, на всякий случай, и увидел, что ей только исполнилось 18».

Долгие годы Екатерина была женой, помощником и лучшим другом для своего знаменитого мужа. Но через 17 лет после свадьбы они внезапно развелись, чем повергли в шок и родных, и поклонников. «Проблемы и недоговоренности копились. Мы просто устали. После развода мы выходили из загса и вместе плакали, — рассказывала о том непросто периоде Екатерина. — Но мы должны были потерять, чтобы по-настоящему начать ценить. Наше воссоединение было лишь вопросом времени».

В 2019 году Кузьмины объявили о том, что они снова вместе, а вскоре поженились и обвенчались.