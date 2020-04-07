Молодая жена Никиты Преснякова показала свой «домашний» образ без макияжа

«Какая…», «Красавица», «Красота, страшная сила. Вы не реально красивая», «Вы очень похожи с мужем, очень красивые», «Потрясающе естественная красота», «Мне бы так без макияжа выглядеть, завидую», — осыпали модель комплиментами.

Никита и Алена Пресняковы поженились в июле 2017 года. Рассказывая свою историю любви, сын Кристины Орбакайте в внук Аллы Пугачевой признался, что после знакомства с будущей женой, два года ждал, когда она будет готова сделать шаг к более тесным отношениям. Во время первой встречи красавице было всего 17 лет.

Об отношениях Никиты и Алены вы узнаете из новостей на Passion.ru.