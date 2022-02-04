Молодая жена лишится наследства: брак Градского и Коташенко могут признать фиктивным

Для Коташенко существует и еще одна опасность. Поскольку брак был зарегистрирован за пару недель до смерти музыканта, родственники Градского могут потребовать признать его фиктивным. Таким образом, Марина не сможет претендовать на наследство. «Брак действительно могут признать фиктивным, главное основание для этого — создание брака без цели создания семьи. Да, они прожили много лет вместе без штампа в паспорте, но официальный союз был заключен всего за несколько недель до смерти артиста. И это может говорить о том, что целью брака было не создать семью — семья-то была уже до этого», — приводит свои разъяснения адвокат Сергей Узденский.

Таким образом, если Марина официально не указана в завещании Александра Градского, отобрать у нее часть наследства по закону смогут другие родственники умершего.