Молодая жена Евгения Петросяна защитила свой чепчик от хейтеров
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @petrosyanevgeny
Жена Евгения Петросяна рассказала в соцсети о «тоннах негатива» за несколько последних дней. И все из-за вязаной шапки. Это сильно поразило Татьяну Брухунову.
«Если бы лет пять назад мне кто-то сказал, что мое фото будет в каждом втором печатном издании и в каждом первом интернет-портале с сотнями комментариев под ним, я рассмеялась в голос», - написала Брухунова в Instagram. Супруга Петросяна посетовала, что сегодня информационным поводом становится все подряд, даже такая незначительная вещь как шапка. Однако «негатив» и критика не повод для переживаний.
Поэтому, отметила Татьяна Брухунова, «мы с чепцом бесцеремонно врываемся в ваши ленты. А то помоишникам помусолить нечего будет» (орфография сохранена). Евгений Петросян и Татьяна Брухунова поженились два года назад, в декабре 2019-го. Для комика этот брак стал пятым по счету. Нынешняя супруга младше его на 44 года. В марте 2020-го у пары родился сын, которого назвали Ваганом в честь отца Евгения Петросяна.
Фото: Gloabal Look Press и Instagram Евгения Петросяна