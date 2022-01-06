Молодая жена Евгения Петросяна защитила свой чепчик от хейтеров

«Если бы лет пять назад мне кто-то сказал, что мое фото будет в каждом втором печатном издании и в каждом первом интернет-портале с сотнями комментариев под ним, я рассмеялась в голос», - написала Брухунова в Instagram. Супруга Петросяна посетовала, что сегодня информационным поводом становится все подряд, даже такая незначительная вещь как шапка. Однако «негатив» и критика не повод для переживаний.