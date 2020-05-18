Молодая жена Дмитрия Диброва впечатлила фанатов образом «феи» в венке и нежном платье с открытыми плечами
Фото: Instagram
Молодая жена телеведущего Дмитрия Доброва — Полина опубликовала в Instagram снимок новой фотосессии. Полина сфотографировалась в легком платье с цветочным принтом и открытыми плечами и в венке.
«Весна. Именно в это время года самая яркая зелень. Благодаря изоляции есть время разглядеть каждый листочек», — написала она.
«Полина, какая вы красивая», «Фея», «Полина — красавица», «Девушка-лето», «Чудесная», «Ой, какое фото красивое, девушка прям из сказки», — получила она комплименты поклонников.
Уже много лет Дмитрий и Полина Дибровы с сыновьями живут в поселке Новое Лапино. Полина признается, что это место идеальное для нее и она обожает свой дом. В одном из интервью молодая красавица рассказывала, что супруг, который старше нее на 30 лет, сделал все, чтобы она наслаждалась материнством. При том Полина добавила: она долго привыкала к тому, что в ее доме постоянно находятся посторонние люди, помогающие ей с хозяйством и воспитанием сыновей.
Фото и видео: Instagram
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