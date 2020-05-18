Молодая жена Дмитрия Диброва впечатлила фанатов образом «феи» в венке и нежном платье с открытыми плечами

Молодая жена телеведущего Дмитрия Доброва — Полина опубликовала в Instagram снимок новой фотосессии. Полина сфотографировалась в легком платье с цветочным принтом и открытыми плечами и в венке.

«Весна. Именно в это время года самая яркая зелень. Благодаря изоляции есть время разглядеть каждый листочек», — написала она.