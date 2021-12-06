Молодая жена Диброва показала архивные кадры их сына из роддома: «Как быстро летят года»

Ведущий телепередачи «Кто хочет стать миллионером?» и его супруга вместе воспитывают троих общих детей Александра, Федора и Илью. Среднему ребенку пары исполнилось 8 лет. Полина в знак этого опубликовала трогательный пост в своем Instagram-аккаунте.

«Сегодня нашему любимому Феде 8 лет. Как быстро летят эти года. Кажется, вот только лежал на кроватке ароматный комочек, а уже мальчик, уже личность со своим характером и предпочтениями. Феденька! С Днём Рождения! Балуй нас и дальше своим развитием и проявлением. Очень любим тебя, сынок!» — обратилась она к мальчику.