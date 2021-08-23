Молодая жена Александра Цекало спровоцировала слухи о беременности

На видео можно заметить большой живот девушки. Сами будущие родители новость о беременности Дарины пока не прокомментировали.

Напомним, художница Дарина Эрвин стала четвертой женой Цекало после того, как он развелся с сестрой Веры Брежневой Викторией. Новый роман стал скандальным — из-за Дарины Цекало даже поругался со многими своими друзьями, которые выступили против его новых отношений.