Молодая жена Александра Цекало спровоцировала слухи о беременности
Любимая супруга 60-летнего продюсера Александра Цекало, 30-летняя Дарина Эрвин, спровоцировала слухи о беременности. Художница опубликовала в своем личном блоге новые кадры, и ее поклонники заметили, что девушка готовится совсем скоро стать мамой.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @darina.ervin
На видео можно заметить большой живот девушки. Сами будущие родители новость о беременности Дарины пока не прокомментировали.
Напомним, художница Дарина Эрвин стала четвертой женой Цекало после того, как он развелся с сестрой Веры Брежневой Викторией. Новый роман стал скандальным — из-за Дарины Цекало даже поругался со многими своими друзьями, которые выступили против его новых отношений.
После того как их роман раскрылся, он защитил Дарину перед всеми:
«Сообщаю всем, кто подглядывает, снимает на телефон, а после выкладывает в соцсети и печатает: мы с Дариной любим друг друга, наши отношения начались не вчера. Мы обручены. У нас будет семья», — говорил он еще до свадьбы с избранницей.
Фото: Instagram Дарины Эрвин
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!