Молодая возлюбленная Максима Виторгана похвасталась гибкостью и стройной фигурой
Фото: Starface
Молодая возлюбленная 48-летнего Максима Виторгана Нино Нинидзе призналась, что во время режима самоизоляции соскучилась по танцам. И актриса опубликовала в Instagram ролик, в котором показала, как занимается йогой и танцует, а также похвалилась гибкостью и стройной фигурой.
«Во время очередного занятия спортом. После очередной прогулки вокруг дома. После очередного завтрака. После очередного пробуждения. В очередной день я поняла, что мне очень не хватает танцев. Это то, что мы можем себе позволить, и то, что нас заставит улыбнуться», — написала актриса в социальной сети.
«Ну вообще», «Какая уникальная», «Какая красивая гимнастика, так пластично у вас все получается, Нино», — похвалили Нино в комментариях.
Напомним, Максим Виторган и Нино Нинидзе встречаются с прошлого года. Их роман начался через несколько месяцев после развода актера с Ксенией Собчак.
Фото и видео: Instagram, Starface
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