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Молодая возлюбленная Максима Виторгана похвасталась гибкостью и стройной фигурой

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Максим Виторган и Нино Нинидзе

Фото: Starface

Актриса Нино Нинидзе опубликовала ролик с занятия йогой и танцами.

Молодая возлюбленная 48-летнего Максима Виторгана Нино Нинидзе призналась, что во время режима самоизоляции соскучилась по танцам. И актриса опубликовала в Instagram ролик, в котором показала, как занимается йогой и танцует, а также похвалилась гибкостью и стройной фигурой.

«Во время очередного занятия спортом. После очередной прогулки вокруг дома. После очередного завтрака. После очередного пробуждения. В очередной день я поняла, что мне очень не хватает танцев. Это то, что мы можем себе позволить, и то, что нас заставит улыбнуться», — написала актриса в социальной сети.

«Ну вообще», «Какая уникальная», «Какая красивая гимнастика, так пластично у вас все получается, Нино», — похвалили Нино в комментариях.

Напомним, Максим Виторган и Нино Нинидзе встречаются с прошлого года. Их роман начался через несколько месяцев после развода актера с Ксенией Собчак.

Фото и видео: Instagram, Starface

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