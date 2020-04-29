Молодая возлюбленная Максима Виторгана похвасталась гибкостью и стройной фигурой

«Во время очередного занятия спортом. После очередной прогулки вокруг дома. После очередного завтрака. После очередного пробуждения. В очередной день я поняла, что мне очень не хватает танцев. Это то, что мы можем себе позволить, и то, что нас заставит улыбнуться», — написала актриса в социальной сети.

«Ну вообще», «Какая уникальная», «Какая красивая гимнастика, так пластично у вас все получается, Нино», — похвалили Нино в комментариях.

Напомним, Максим Виторган и Нино Нинидзе встречаются с прошлого года. Их роман начался через несколько месяцев после развода актера с Ксенией Собчак.