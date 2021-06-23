Молодая вдова Грачевского призналась, почему сразу не распознали ковид у мужа

Бориса Грачевского не стало 14 января 2021 года, причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Его третья жена в интервью рассказала о том, что после положительного теста на COVID-19 в конце ноября 2020 года они с мужем прошли лечение, но в ходе дальнейших исследований медики антител у них так и не обнаружили.