Молодая супруга Кирилла Плетнева ждет ребенка

Инсайдеры сообщили о второй беременности молодой супруги Кирилла Плетнева, однако пара пока не торопится комментировать появившуюся информацию. Если слухи об «интересном положении» Нино подтвердятся, то будущий малыш станет вторым для актрисы и четвертым для Плетнева. От предыдущих отношений у актера есть сыновья Георгий и Федор.

Напомним, об отношениях Кирилла Плетнева и Нино Нинидзе стало известно в 2015 году. Пара появилась вместе на фестивале «Кинотавр» в Сочи, где Нино продемонстрировала внушительный живот.

Фото: instagram, starface