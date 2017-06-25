СМИ обсуждают пикантное фото 20-летней модели Тины Кунаки

Осенью прошлого года 50-летний Венсан Кассель удивил публику, впервые появившись с юной моделью Тиной Кунаки на показе Victoria`s Secret в Париже: тогда девушке было 19 лет. С тех пор влюбленные не стесняются публично выражать свои чувства, а экзотичная красотка — участвовать в пикантных фотосессиях. В своем блоге 20-летняя Тина с завидной регулярностью демонстрирует свое молодое тело, а на днях и вовсе снялась полуобнаженной.

Перед объективом известного модного фотографа Джанлуки Фонтаны модель предстала в коротком полупрозрачном топе, летних ботфортах — и без трусиков. Подписчики в восторге!