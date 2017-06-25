Молодая подруга Венсана Касселя Тина Кунаки поучаствовала в фотосъемке без трусиков
Осенью прошлого года 50-летний Венсан Кассель удивил публику, впервые появившись с юной моделью Тиной Кунаки на показе Victoria`s Secret в Париже: тогда девушке было 19 лет. С тех пор влюбленные не стесняются публично выражать свои чувства, а экзотичная красотка — участвовать в пикантных фотосессиях. В своем блоге 20-летняя Тина с завидной регулярностью демонстрирует свое молодое тело, а на днях и вовсе снялась полуобнаженной.
Перед объективом известного модного фотографа Джанлуки Фонтаны модель предстала в коротком полупрозрачном топе, летних ботфортах — и без трусиков. Подписчики в восторге!
Напомним, что слухи о романе Касселя и Кунаки и Касселя появились еще в 2015 году после того, как их заметили вместе на Ибице. Влюбленных ничуть не смущает разница в возрасте в 30 лет, однако сплетники утверждают, что девушка сильно нервничает, когда судьба сталкивает ее с бывшей бойфренда, роковой красоткой Моникой Беллуччи.
Фото: instagram.com