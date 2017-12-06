Видео стало для певицы первым после рождения дочери

Долгое время ничего не было слышно о популярной певице Юлии Савичевой. Продюсер артистки, Максим Фадеев, практически не комментировал пропажу певицы с радаров. Впоследствии стало известно, что длительный перерыв в творческой деятельности был связан с «интересным положением» Юлии. В августе этого года певица родила дочь Анну, а спустя три месяца после родов она сообщила о возвращении на сцену.

Несколько часов назад Максим Фадеев представил новый клип своей подопечной на песню «Не бойся». «Многие семьи познают счастье дать жизнь своим биологическим детям. Но и есть и другие. Возможно даже, посильнее духом... которые берутся за то, чтобы воспитывать не своего ребенка. Хотя я думаю, что чужих детей нет на свете. Каждый заслуживает быть любимым и воспитываться в семье. Я твердо уверен, что неважно, кому ты отдаешь всего себя и свою любовь - родному ребенку - по крови или нет. Посмотрите новый клип Юли «Не бойся». Он как раз об этом. О Надежде, счастье, любви, большом решении. Отправьте его тем друзьям или родственникам, кто хотя бы раз задумывался об усыновлении. Возможно, благодаря увиденному, ещё один ребёнок обретет семью. И для нас с вами это - большое дело!» — обратился продюсер к поклонникам творчества Савичевой.

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