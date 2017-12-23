Спустя два месяца после рождения дочки певица вернулась к работе.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков стали родителями 13 октября — в одной из элитных клиник на свет появилась девочка, имя которой знаменитые родители пока держат в секрете. Спустя месяц после рождения малышки певица сообщила о выходе из декрета и возвращении в активный рабочий процесс. Теперь в Instagram Юлии все чаще появляются фотографии с различных съемок и концертов, которые она сопровождает комментариями о материнстве.

Так, несколько часов назад певица опубликовала снимки с нового концерта, в котором выступила ведущей в паре с Дмитрием Нагиевым. Молодая мама выбрала для вечера длинное светло-золотистое блестящее платье с глубоким декольте, подчеркнувшим ее изменившиеся формы. «Я изменилась... и мне с собой новой ещё комфортней...» — загадочно подписала снимок Юлия.

Публикация от Singer, Tv Presenter, Actress (@juliakovalchuk) Дек 23, 2017 at 11:02 PST