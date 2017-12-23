Молодая мама Юлия Ковальчук вышла в свет в платье с глубоким декольте
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков стали родителями 13 октября — в одной из элитных клиник на свет появилась девочка, имя которой знаменитые родители пока держат в секрете. Спустя месяц после рождения малышки певица сообщила о выходе из декрета и возвращении в активный рабочий процесс. Теперь в Instagram Юлии все чаще появляются фотографии с различных съемок и концертов, которые она сопровождает комментариями о материнстве.
Так, несколько часов назад певица опубликовала снимки с нового концерта, в котором выступила ведущей в паре с Дмитрием Нагиевым. Молодая мама выбрала для вечера длинное светло-золотистое блестящее платье с глубоким декольте, подчеркнувшим ее изменившиеся формы. «Я изменилась... и мне с собой новой ещё комфортней...» — загадочно подписала снимок Юлия.
«Очень красивая😍Юленька, ты просто космос😁у тебя шикарные глаза, в которых видно море, отличная фигура и добрая душа, оставайся всегда такой и будь счастлива», «Материнство Вас очень изменило», «Да, изменились. Пытаюсь понять что конкретно изменилось и не могу это уловить..... Наверное это внутреннее изменение !!!», «Стала мамочкой,стала ещё женственнее!Счастья Вам Юлечка!!!», «Ты стала совсем другой,но очень красивой и женственной!», «После рождения ребенка, расцвела, стала полноценной красивой женщиной!», «Юля, вы так похорошели», — отметили подписчики в комментариях.
(Орфография и стиль авторов сохранены — прим. ред.)
Фото: instagram