Молодая мама Надежда Ручка опубликовала первую фотографию новорожденного сына
17 августа певица Надежда Ручка стала мамой — в одной из московских клиник она родила мальчика, которого назвали Львом.
Сегодня в блоге знаменитой мамы появился очень трогательный кадр, под которым Надежда рассказала о счастье материнства: «Мой мир переворачивается и наполняется любовью до самых небес, когда я целую эти родные нежные лапки».
Подписчики певицы умилились фотографии и поспешили поздравить новоиспеченную маму: «Я сейчас расплачусь Надя пусть ваш сын растёт здоровым счастье вам», «позравляю,Надюша....,какое счастье!!!!!!», «Поздравляю..очень рада за вас..с каждым днем любви к нему будет всё больше♡♥♡», «Надюша, очень рада за Вас! Это такое счастье!!! Поздравляю ещё раз», «Это такое счастье!!! Я помню эти чувства. Невозможно поверить, что ты мог жить раньше без этого человечка», «Поздравляю Наденька вашу семью с этим счастьем !)»
Напомним, Надежда родила сына от своего избранника — сотрудника нефтяной компании Дениса Боярко. О появлении ребенка на свет певица написала в Instagram, поблагодарив врачей, которые принимали роды.
(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram