Трогательный кадр появился в блоге солистки группы «Блестящие»

Сегодня в блоге знаменитой мамы появился очень трогательный кадр, под которым Надежда рассказала о счастье материнства: «Мой мир переворачивается и наполняется любовью до самых небес, когда я целую эти родные нежные лапки».

Подписчики певицы умилились фотографии и поспешили поздравить новоиспеченную маму: «Я сейчас расплачусь Надя пусть ваш сын растёт здоровым счастье вам», «позравляю,Надюша....,какое счастье!!!!!!», «Поздравляю..очень рада за вас..с каждым днем любви к нему будет всё больше♡♥♡», «Надюша, очень рада за Вас! Это такое счастье!!! Поздравляю ещё раз», «Это такое счастье!!! Я помню эти чувства. Невозможно поверить, что ты мог жить раньше без этого человечка», «Поздравляю Наденька вашу семью с этим счастьем !)»