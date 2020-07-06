Молодая мама Анастасия Решетова похвасталась фигурой в «приличном» купальнике

«Для зануд — неприлично», «Очень прилично», «Купальник приличный) почему нет?», «Не вульгарно», «Вам идет», «Очень красивая», «Роскошная», «Очень красивая фигура, дополнена купальником», «Побольше такой красоты», «Вы очень прекрасно выглядите, отличный мативатор», «Неприличнее осуждение и зависть», — обсуждают в комментариях.

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