Молодая мама Анастасия Решетова похвасталась фигурой в «приличном» купальнике
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Фото: Instagram Анастасии Решетовой
24-летняя Анастасия Решетова опубликовала фото из бассейна и получила массу комплиментов.
«А вот такие фото в купальнике прилично выкладывать?) #яжмать», — написала Анастасия Решетова.
«Для зануд — неприлично», «Очень прилично», «Купальник приличный) почему нет?», «Не вульгарно», «Вам идет», «Очень красивая», «Роскошная», «Очень красивая фигура, дополнена купальником», «Побольше такой красоты», «Вы очень прекрасно выглядите, отличный мативатор», «Неприличнее осуждение и зависть», — обсуждают в комментариях.
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Фото и видео: Instagram/@volkonskaya.reshetova
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