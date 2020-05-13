Молодая мама Анастасия Решетова эффектно подчеркнула новые формы и рассказала о страхах перед возрастом
«Я помню будучи маленькой девочкой все время со страхом думала о возрасте 25+ ))) Мне казалось этот период еще тааааак далеко, да и после 25-ти начинается старость», — написала она.
«Прошли годы и вместе с телом у меня вырос еще и мозг))) И теперь я не то, что 25 не боюсь встретить, я 30 жду как что-то грандиозное)) Не хочу назад, ни в школьные годы, ни куда-то еще)) Вообще не скучаю по периоду даже 5-летней давности. Я помню какой я была дурой тогда) Возможно и через 5 лет я подумаю про себя нынешнюю так же)) Кто знает.. Но так приятно взрослеть с каждым годом, начиная иначе смотреть на вещи, на людей, становиться увереннее в своих силах и больше не давать себя в обиду», — призналась избранница рэпера Тимати.
Фото и видео: Instagram
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