Молодая мама Анастасия Решетова эффектно подчеркнула новые формы и рассказала о страхах перед возрастом

«Прошли годы и вместе с телом у меня вырос еще и мозг))) И теперь я не то, что 25 не боюсь встретить, я 30 жду как что-то грандиозное)) Не хочу назад, ни в школьные годы, ни куда-то еще)) Вообще не скучаю по периоду даже 5-летней давности. Я помню какой я была дурой тогда) Возможно и через 5 лет я подумаю про себя нынешнюю так же)) Кто знает.. Но так приятно взрослеть с каждым годом, начиная иначе смотреть на вещи, на людей, становиться увереннее в своих силах и больше не давать себя в обиду», — призналась избранница рэпера Тимати.