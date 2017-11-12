Модель продемонстрировала естественную красоту в своем Instagram.

23-летняя модель Анастасия Костенко уже давно не скрывает свой роман с полузащитником московского «Локомотива» Дмитрием Тарасовым. «Вторая вице-мисс Россия — 2014» не отрицает того, что счастлива со своим избранником, а под фотографиями, которые появляются в ее Instagram, Анастасия оставляет философские размышления и вопросы подписчикам. Так, под последним снимком модель решила узнать у фолловеров об отношении к необходимости побыть наедине с самим собой. Анастасия опубликовала селфи без макияжа, которое привлекло гораздо большее внимание подписчиков, чем интересный вопрос.