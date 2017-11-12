«Молодая Джоли»: Анастасия Костенко опубликовала селфи без макияжа
23-летняя модель Анастасия Костенко уже давно не скрывает свой роман с полузащитником московского «Локомотива» Дмитрием Тарасовым. «Вторая вице-мисс Россия — 2014» не отрицает того, что счастлива со своим избранником, а под фотографиями, которые появляются в ее Instagram, Анастасия оставляет философские размышления и вопросы подписчикам. Так, под последним снимком модель решила узнать у фолловеров об отношении к необходимости побыть наедине с самим собой. Анастасия опубликовала селфи без макияжа, которое привлекло гораздо большее внимание подписчиков, чем интересный вопрос.
«Этой девчушки лучше накраситься», «Какая красивая🌹🌹🌹Веет добротой и чистотой», «на молодую Джоли похожа, хорошенькая Настюш», «Настя красивая- и без косметики ❤️», «Очень красивая естественная красота!!!», «Такая естественная», «Раньше лучше выглядела», «Настя очаровашка! Добрые глаза!!!», «Не захотела краситься？», «А че такая бледная то?» — разделились во мнениях подписчики. Кроме того, некоторые комментаторы заподозрили, что модель в «интересном положении».
Напомним, несколько дней назад Анастасия Костенко заинтриговала фолловеров записью о долгожданном событии, которое состоится через месяц. Многие предположили, что речь идет о свадьбе модели и Дмитрия Тарасова. Если предположение окажется верным, то Анастасия станет третьей супругой футболиста. Для нее этот брак будет первым.
(Орфография и стиль авторов сохранены — прим. ред.)
Фото: Instagram