Молочников с юмором поздравил Варнаву с днем рождения: «Опасное и очень нежное существо»

Отношения между знаменитостями начались еще во время пандемии в 2020 году, и, с тех пор как стало известно об их романе, они, пользуясь случаем, не забывают признаваться друг другу в крепких чувствах.

9 декабря повод особенный — экс-участница юмористического телешоу Comedy Woman отмечает свое 37-летие. С чем ее и поздравил возлюбленный в своеобразной манере. «У одного варана (очень мной любимого), сегодня день рождения! Очень опасное и очень нежное существо! Будьте бдительны при встрече, это самый добрый, не эгоистичный, сверхэнергичный, гомерически смешной и повышенно-эротичный редкий вид из Красной книги», — обратился к Варнаве Молочников в посте своего Instagram-аккаунта.

Закончил свое поздравление он короткой и лаконичной фразой: «Люблю тебя»