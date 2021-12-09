Молочников с юмором поздравил Варнаву с днем рождения: «Опасное и очень нежное существо»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Максим Печенкин/ Starface.ru
Отношения между знаменитостями начались еще во время пандемии в 2020 году, и, с тех пор как стало известно об их романе, они, пользуясь случаем, не забывают признаваться друг другу в крепких чувствах.
9 декабря повод особенный — экс-участница юмористического телешоу Comedy Woman отмечает свое 37-летие. С чем ее и поздравил возлюбленный в своеобразной манере. «У одного варана (очень мной любимого), сегодня день рождения! Очень опасное и очень нежное существо! Будьте бдительны при встрече, это самый добрый, не эгоистичный, сверхэнергичный, гомерически смешной и повышенно-эротичный редкий вид из Красной книги», — обратился к Варнаве Молочников в посте своего Instagram-аккаунта.
Закончил свое поздравление он короткой и лаконичной фразой: «Люблю тебя»
Свои отношения влюбленные скрывали от публики продолжительное время. Однако, после того как общественность узнала о тандеме двух творческих людей, Александр и Екатерина стали часто радовать поклонников совместными фотографиями и интервью.
Фото: Instagram