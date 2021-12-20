«Молчание хоронит меня заживо!» Канадская актриса впервые публично призналась в харассменте со стороны Депардье

Инцидент произошел еще в 2018 году. Легендарный актер французского кино предложил молодой актрисе, которая является дочерью его друга, помощь в начале карьеры. И дважды пригласил ее к себе домой для «неформальной репетиции». Девушка сразу же обратилась с заявлением об изнасиловании. Дело закрыли в 2019 году из-за нехватки доказательств. В 2020 году расследование возобновили, однако Депардье все обвинения отрицает до сих пор.

«Ему было предъявлено обвинение только в течение года. Он спокойно работает, пока я провожу время, пытаясь выжить. Жизнь отсутствовала у меня 3 года, а я хочу жить, не отказываясь от себя», — комментирует свой «выход из тени» 25-летняя звезда сериала «Расследования Френки Дрейк» Шарлотта Арнольд.

Шарлотта Арнольд — молодая актриса, окончившая региональную консерваторию Шалон-сюр-Сон по классу фортепиано и Парижскую консерваторию по классу современного танца. Она играет на сцене в театре, а также является актрисой дубляжа.