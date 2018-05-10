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Мокрая Светлана Бондарчук рискнула жизнью ради удачного кадра

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Фото из Instagram Светланы Бондарчук
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49-летняя Светлана Бондарчук нарушила правила безопасности.

Отдых на море предполагает массу опасностей. Вряд ли кто-то, кроме откровенных любителей экстрима, решит прижать к сердцу яркую медузу или искупаться в шторм. Но есть и неочевидные риски, с одним из которых столкнулась Светлана Бондарчук.

Сейчас светская львица расслабляется на Мальдивах. Подписчики ее блога ежедневно наблюдают заманчивые кадры. Ради удачного снимка Светлана (нарочно или нет) рискнула жизнью.

«Кажется дождь собирается», — беззаботно комментирует она серию фотографий с зонтом.

Дело в том, что и вода, и металлические детали зонта являются отличным проводником электричества. Если в незадачливого купальщика ударит молния, он может попрощаться со здоровьем или жизнью.

Не повторяйте этот трюк даже ради таких красивых снимков!

Фото: instagram

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