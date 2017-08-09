Мокрая и обнаженная: 35-летняя Татьяна Арно похвасталась внушительным бюстом топлес
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На днях телеведущая Татьяна Арно вернулась из Италии, где провела несколько дней, наслаждаясь долгожданным отпуском.
На время поездки звезда отказалась от соцсетей, поэтому фотографиями с отдыха она поделилась только тогда, когда вернулась домой. Так, накануне Арно опубликовала в блоге несколько снимков, которые взбудоражили Сеть. Дело в том, что вместо красивых итальянских пейзажей поклонники увидели откровенные фото Татьяны, на которых она демонстрирует внушительный бюст, купаясь в бассейне топлес.
«Я разбираю отпускной архив», — подписала кадры она.
Подписчиков Арно это зрелище впечатлило. В комментариях к снимкам появились как комплименты, так и негативная критика: «Супер красиво и очень сексуально», «Матерь божья..», «Какая шикарная», «Таня, это идеальный кадр! Ты красивая, женственная, сексуальная в кристальной воде», «Если честно, какой-то перебор», «Последняя попытка привлечь внимание....».
Фото: instagram