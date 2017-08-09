На днях телеведущая Татьяна Арно вернулась из Италии, где провела несколько дней, наслаждаясь долгожданным отпуском.

На время поездки звезда отказалась от соцсетей, поэтому фотографиями с отдыха она поделилась только тогда, когда вернулась домой. Так, накануне Арно опубликовала в блоге несколько снимков, которые взбудоражили Сеть. Дело в том, что вместо красивых итальянских пейзажей поклонники увидели откровенные фото Татьяны, на которых она демонстрирует внушительный бюст, купаясь в бассейне топлес.

«Я разбираю отпускной архив», — подписала кадры она.