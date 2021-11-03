Сябитова резко отреагировала на шутку Васильева: «Моих детей могу критиковать только я»

«У моей мамы совсем нет вкуса! Те вещи, которые она надевает, и считает, что это стильно, на ней выглядят как на старой бабке»,-заявила Ксения Сябитова и привела свою 59-летнюю мать на телепередачу «Модный приговор», где перед историком моды Александром Васильевым стояла задача—внести коррективы и поработать над стилем известной свахи.

Появление на шоу в качестве героини для Розы Сябитовой было крайней неожиданностью. Телеведущая была уверена, что ее пригласили туда для судейства. Однако, как выяснилось позже, ее дочь Ксения втайне от матери обратилась на передачу. Судьями в этот раз предстали участницы прошлых выпусков.

Основное недовольство Ксении вызывало то, что ее мать ужасно одевается в домашней обстановке. «Выходит бабка в куртке аляпистой. Она говорит, что ее дом — это имение. Но выглядит так, как будто прислуживает там. И оправдывается, что она же дома, ее никто не видит»,- критикует образы матери Ксения и добавляет,- «Хочу, чтобы она выглядела барыней и царицей».

Сама Роза на слова дочери не обижается, а даже соглашается с ее довольно резкими выражениями. Однако легкой шутки со стороны ведущего телепередачи Александра Васильева Сябитова терпеть не стала.

Во время выпуска, в одном из образов, для Розы выбрали сапоги белого цвета, которые крайне не одобрила ее дочь. «Роза, у вас очень симпатичная дочь, но она дико ревнивая! Она так приревновала вас к этим белым полусапожкам, потому что у нее таких нет и никогда не будет»,-шутливо произнес Васильев.

Такое высказывание в адрес любимой дочери показалось Розе Сябитовой грубостью, поэтому она с присущей ей резкостью осадила историка моды. «Роза, у вас очень симпатичная дочь, но она дико ревнивая! Она так приревновала вас к этим белым полусапожкам, потому что у нее таких нет и никогда не будет»,-парировала сваха.

Однако небольшая стычка не испортила удовольствия от участия в шоу у Розы Сябитовой. В конце телепередачи она осталась довольна и поблагодарила Васильева за подобранные образы.