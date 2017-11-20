Сегодня в Instagram известной актрисы появился милый кадр.

В конце марта стало известно, что известная 46-летняя актриса Алена Хмельницкая встречается с молодым бизнесменом Александром Синюшиным. В интервью порталу WomanHit звезда фильма «Сердца трех» сообщила, что уже год живет вместе со своим избранником.

Сегодня в Instagram Алены появилось трогательное селфи с возлюбленным. «А у моего Сашки сегодня День Рождения!!! Я люблю его очень !❤️ Хочу , чтоб он был счастлив !!!#деньрождениялюбимого #ура #ура#яверювсказки #мойрыцарь#всемлюбви #ценитемоменты ❤️ #мы», — подписала снимок актриса

Многочисленные поклонники присоединились к поздравлениям имениннику и отметили, что Алена и Александр светятся от счастья: «Любви и счастья!!!», «Отлично смотритесь вместе!!!», «Поздравляю вас! Люблю вас и радости! И пускай «твой Сашка» бережёт тебя», «Здоровья, счастья и всех благ!!!», «Поздравляем , Вас!! Будьте счастливы вместе, сияйте вашими улыбками, несите в мир красоту и позитив!!!!!»

Напомним, Алена Хмельницкая была замужем за Тиграном Кеосаяном. В 1994 году у пары родилась дочь Александра, а в 2010-м — Ксения. Супруги официально развелись в 2014 году, тем не менее сохранили дружеские отношения.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)

Фото: instagram