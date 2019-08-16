«Мой пушистый котенок»: Кетрин Зета-Джонс показала нежное фото со спящей дочерью

«Спящая красавица», «Кэтрин, она ваше отражение. Такая красивая», «Она очаровательна», «Она великолепна даже когда спит», «Красивая как мама», - написали Кетрин в комментариях.

Напомним у Кетрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа есть 19-летний сын Дилан. От брака с Диандрой Лукер у Майкла есть 40-летний сын Кэмерон.