«Мой пушистый котенок»: Кетрин Зета-Джонс показала нежное фото со спящей дочерью

16-летняя дочь Кетрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа настоящей красавицей. Она уже посещает с матерью светские мероприятия, и многие отмечают ее грацию и умение держаться на публике.
Актриса регулярно публикует в Instagram фотографии с детьми. Новый снимок спящей Кэрис вызвал бурю умиления у подписчиков оскароносной актрисы. «Мой пушистый котенок. Она может уснуть в любом месте», - написала Зета-Джонс.
«Спящая красавица», «Кэтрин, она ваше отражение. Такая красивая», «Она очаровательна», «Она великолепна даже когда спит», «Красивая как мама», - написали Кетрин в комментариях.
Напомним у Кетрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа есть 19-летний сын Дилан. От брака с Диандрой Лукер у Майкла есть 40-летний сын Кэмерон.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram
Видео: youtube.com/ E! Red Carpet & Award Shows
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