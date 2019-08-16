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«Мой пушистый котенок»: Кетрин Зета-Джонс показала нежное фото со спящей дочерью

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кетрин Зета-Джонс, майк Дуглас и их дочь Кэрис

Фото: Instagram
Девушка спала на диване, пока мать фотографировала ее.

16-летняя дочь Кетрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа настоящей красавицей. Она уже посещает с матерью светские мероприятия, и многие отмечают ее грацию и умение держаться на публике.

Кетрин Зета-Джонс рассказывает про дочь Кэрис

Актриса регулярно публикует в Instagram фотографии с детьми. Новый снимок спящей Кэрис вызвал бурю умиления у подписчиков оскароносной актрисы. «Мой пушистый котенок. Она может уснуть в любом месте», - написала Зета-Джонс.

«Спящая красавица», «Кэтрин, она ваше отражение. Такая красивая», «Она очаровательна», «Она великолепна даже когда спит», «Красивая как мама», - написали Кетрин в комментариях.

Напомним у Кетрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа есть 19-летний сын Дилан. От брака с Диандрой Лукер у Майкла есть 40-летний сын Кэмерон.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram

Видео: youtube.com/ E! Red Carpet & Award Shows

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