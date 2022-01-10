Один другого краше: Мария Миронова похвасталась красавцами сыновьями
На этот раз актриса «сломала» традицию публиковать снимки то старшего, то младшего сына, и продемонстрировала себя в их компании.
Фото: Instagram @mariya_mironova_actress
«Мои парни», — подписала Миронова это фото, сопроводив красноречивыми тегами «счастьеесть и #сыновья. «Классные», «Чудесные», «Материнское счастье» — откликнулись поклонники в комментариях.
Напомним, что актриса была замужем несколько раз. Первым супругом Мироновой стал бизнесмен Игорь Удалов. В этом браке в 1992 году родился старший сын актрисы Андрей, ныне тоже актер. Второй супруг Марии Мироновой — Дмитрий Клоков. У актрисы также были отношения с Алексеем Макаровым. Сейчас она замужем за Андреем Сорокой. В этом браке родился второй ребенок Мироновой, Федор. В сентябре мальчику исполнилось два года.
Фото: Global Look Press, Instagram Марии Мироновой