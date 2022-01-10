Один другого краше: Мария Миронова похвасталась красавцами сыновьями

Напомним, что актриса была замужем несколько раз. Первым супругом Мироновой стал бизнесмен Игорь Удалов. В этом браке в 1992 году родился старший сын актрисы Андрей, ныне тоже актер. Второй супруг Марии Мироновой — Дмитрий Клоков. У актрисы также были отношения с Алексеем Макаровым. Сейчас она замужем за Андреем Сорокой. В этом браке родился второй ребенок Мироновой, Федор. В сентябре мальчику исполнилось два года.